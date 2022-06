SportMediaset - Patto ADL-Ramadani, si va verso la permanenza di Koulibaly! Le condizioni fissate

Calciomercato Napoli - Colpo di scena Koulibaly: secondo quanto assicura SportMediaset, si ribaltano gli scenari precedenti e così - rispetto quel che sembrava un addio probabile finora - il senegalese ora va dritto verso una conferma in azzurro.

Mercato Napoli, Koulibaly verso la permanenza

Non c’è ovviamente la certezza date le tante variabili in gioco, ma ci sono ottime possibilità in virtù anche di un patto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente del giocatore Fali Ramadani. Un accordo che si fonda su due aspetti come rivelano i colleghi: