Sportmediaset - Napoli, ultimatum di ADL a Gattuso: Benitez o Mazzarri le soluzioni in caso di esonero

Ultime notizie calcio Napoli - Ecco quanto scritto da Sportmediaset a proposito del futuro di Rino Gattuso dopo la sconfitta di ieri contro il Genoa:

"Aurelio de Laurentiis non ha affatto gradito la sconfitta di Genova ma per il momento ha deciso di non intervenire e lasciare che sia di nuovo il campo a dare la sentenza definitiva sul suo tecnico. Atalanta in Coppa Italia e Juventus saranno le ultime tappe della una via crucis che attende Ringhio. In caso di fallimento, a Napoli potrebbe rivedersi uno tra Rafa Benitez, caldeggiato dal presidente, e Walter Mazzarri, appoggiato dall'ambiente azzurro. Al netto dei contatti con eventuali nuovi tecnici, De Laurentiis ha deciso di dare un'ultima chance a Gattuso. Ma non ci saranno altre occasioni. Atalanta e Juve per rilanciarsi e salvare la panchina oppure addio".