Sportmediaset - Inter, Icardi rifiuta il prestito con il rinnovo

Nuovi aggiornamenti fronte Mauro Icardi. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, l'argentino avrebbe rifiutato il rinnovo con conseguente prestito. A Icardi l'ipotesi del prestito andrebbe anche bene (non farebbe resistenza come nel caso di un addio definitivo), senza però il rinnovo. Rinnovo che farebbe invece assai comodo alla società di Zhang. In assenza di un nuovo accordo la punta tornerebbe alla base a giugno e mancherebbe solo un anno alla scadenza contrattuale (e al conseguente rischio di perdere il giocatore a parametro zero). Così Suning perderebbe o quasi il controllo su un patrimonio comunque importante nonostante la rottura consumata negli ultimi mesi.

L'argentino non vorrebbe favorire l'Inter, ecco perché avrebbe rifiutato questa prroposta dell'amministratore delegato Beppe Marotta. Situazione ancora bloccata.