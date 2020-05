Ultime calciomercato Napoli. Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, è uno dei profili attenzioniati dal Napoli in vista della prossima stagione. L'esterno classe '97, secondo Sportmediaset, non tornerà al Chelsea che vanta un diritto di recompra di 16 milioni: sul giocatore, oltre al Napoli, ci sono anche Atalanta e Milan con i rossoneri che hanno dato il via ai primi contatti esplorativi con l'entourage del ragazzo.