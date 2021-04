Sportmediaset - Allegri al Bayern Monaco, è in pole per il dopo Flick! Rummenigge lo reputa un vincente

Calciomercato Napoli - Massimiliano Allegri verso il Bayern Monaco. Il tecnico italiano accostato anche a Napoli, Juve e Roma è pronto a rimettersi in gioco dopo due stagioni fermo. Hans-Dieter Flick lascerà il Bayern Monaco a fine stagione dopo l'eliminazione dalla Champions e si candida per la panchina da ct della Nazionale tedesca. Intanto, fino a ieri era il giovane Julian Nagelsmann, allenatore 33enne del Lipsia in pole, ma qualcosa potrebbe essere cambiato, con il Bayern Monaco che ora punta su Max Allegri. Il CEO Karl-Heinz Rummenigge lo reputa un vincente e pare abbia messo lui in pole per la sua esperienza, la sua duttilità, il suo pragmatismo.

Allegri

Calciomercato, Allegri nel mirino anche di Juventus, Napoli e Roma

Come riportato da Sportmediaset, su Allegri resta l'interesse dei club italiani come Napoli, Roma e Juve, con tante voci che sono uscite sul tecnico fermo dall'estate 2019.