Sportitalia - Zielinski apre alla Lazio, primi approcci già a giugno scorso: spunta un bonus sul contratto

Piotr Zielinski e la Lazio: una lunga rincorsa che risale al 2 giugno quando ci furono i primi, concreti, tentativi per regalare a Maurizio Sarri uno dei suoi pupilli.

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"A quei tempi il Napoli chiedeva almeno 30 milioni bonus compresi, si era materializzato il West Ham, tuttavia il centrocampista polacco aveva deciso di restare dov’è. Ora il suo contratto scade tra poco più di un anno, i discorsi sul rinnovo non sono stati impostati, ma tra qualche settimana le parti si aggiorneranno. In caso di mancato accordo, Zielinski prenderebbe volentieri in considerazione la Lazio, ha un eccellente rapporto con Sarri, sulla scia di quanto era stato impostato lo scorso giugno. Oggi Piotr guadagna oltre 3,5 milioni perché nel suo contratto c’è un bonus concordato a suo tempo con chi lo assiste".