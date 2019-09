Ore calde per il mercato dei terzini. Sono tre, in particolare, le squadre coinvolte. Il Valencia cerca ancora una soluzione per la fascia destra dopo l’infortunio di Piccini: uno dei profili valutati dal club spagnolo è Elseid Hysaj, per il quale però non ci sono gli accordi (il Napoli lo valuta almeno 20 milioni) e il tempo stringe per poter trovare la giusta quadratura.