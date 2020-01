Sportitalia - Timide richieste in prestito per Ghoulam: il Napoli non lo regala, difficilmente andrà via a gennaio

Ultime calcio mercato Napoli - Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"Faouzi Ghoulam ha timide richieste sul mercato e non è detto che la situazione possa sbloccarsi da qui al 31. Il Napoli non lo regala, le richieste di prestito non convincono, se non uscisse l’algerino difficilmente entrerebbe un altro esterno (seguito Koutris e qualche altra pista in Grecia, lo stesso Koutris potrebbe arrivare anche in un secondo momento visto che è in scadenza 2021). Aggiornamento su Gaetano: l’Hellas ha preso Borini, il centrocampista vorrebbe la Serie A ma è più semplice che vada in B con le garanzie del caso. E la Cremonese anche nelle ultime ore ha mosso passi quasi decisivi".