Sportitalia - Superato il periodo negativo con Ancelotti, ora Hysaj potrebbe rinnovare

Ultime notizie mercato Napoli - Sembrava arrivata ai titoli di coda la storia tra Elseid Hysaj ed il Napoli ma l'arrivo sulla panchina azzurra di Gennaro Gattuso potrebbe cambiare tutto. Stando a quanto raccontato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, il terzino potrebbe decidere di rinnovare il suo contratto in scadenza con gli azzurri dal momento che si è lasciato alle spalle, complice anche il cambio in panchina, le incomprensioni con Carlo Ancelotti. Le parti sono a colloquio per trovare una intesa.