Sportitalia - Raspadori-Napoli, è solo una provocazione ma il contratto va rinnovato

Il Napoli pensa a Raspadori per rinforzare l'attacco per la prossima stagione, alla luce anche dei possibili addii di Petagna, Ounas e Politano.

Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito:

"Quanto a Raspadori, il gradimento è fuori discussione, ma oggi non è una trattativa. Più che altro sembra una provocazione al Sassuolo, aspettando di capire come si muoverà il club emiliano. Almeno oggi il Sassuolo vorrebbe evitare di perdere un pezzo da novanta dell’organico dopo la cessione di Scamacca al West Ham. Certo, il contratto di Raspadori non è lungo e andrebbe rinnovato, ma vedremo se la provocazione del Napoli – oggi soltanto quella – porterà a qualcosa di diverso".