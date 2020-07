SportItalia - Osimhen-Napoli, trattativa vitale per il Lille: cash per iscriversi alla Ligue 1

Calciomercato Napoli le ultimissime sull'affare Victor Osimhen dal sito ufficiale dell'esperto di SportItalia Alfredo Pedullà. Il club francese ha fretta di vendere per l'iscrizione alla prossima Ligue 1

"Ribadiamo: i 50 milioni cash sono una base vitale per il Lille, poi ci sono i bonus e le eventuali valutazioni su Ounas ma abbiamo letto cifre sproporzionate). Anche la storia del sì ha avuto speculazioni senza precedenti: ribadiamo, il ragazzo nigeriano ha subito aperto, se avesse chiuso non ci sarebbe stato e non ci sarebbe tutto il resto. Gli avevano garantito quattro milioni di ingaggio, base di tre più bonus, cifre che possono ritoccare. Gerard Lopez, numero uno del Lille, ha fretta: vuole chiudere. Victor Osimhen ora anche: doveva rivisitare qualcosa all’interno del suo entourage, ha vissuto settimane dolorose per la scomparsa del papa, poi a avvertito ulteriormente il fascino del corteggiamento azzurro, sempre più costante".