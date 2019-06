Alfredo Pedullà ha scritto un tweet sul futuro di Jordan Veretout e Mario Rui: "Veretout: incontro positivo, nei prossimi giorni offerta alla Fiorentina. La Roma non molla, più defilato (almeno oggi) il Napoli. Il ribadisce interesse e gradimento per Mario Rui, ma prima deve uscire un terzino sinistro (ce ne sono tre in organico)"