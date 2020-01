Sportitalia - Mertens-Inter, offerto un triennale da 5mln, entro il 15 febbraio capiremo il suo futuro. Amrabat può saltare...

Ultime calcio mercato Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante Speciale Calciomercato:

"Mertens? Il Napoli non vuole cedere il giocatore ma da qui al 15 febbraio capiremo se rinnoverà o meno il suo contratto in scadenza. Se cedi il belga devi prendere un attaccante, anche se in rosa hai LLorente. Gli mancano 3 gol per entrare nella storia del Napoli e per questo non vorrebbe partire. Dal canto suo il Napoli non vorrebbe cederlo visto che potrebbe recuperare 4-5 milioni massimo. Per la prossima stagione ha una proposta da 5 milioni per 3 anni dall'Inter e per questo motivo Marotta prende tempo sull'attaccante. Il Napoli è andato molto vicino ad Amrabat ma la cosa sembra quasi sia saltata visto che il giocatore non ha l'accordo col club azzurro cosa che ha trovato con l'Hellas Verona. La Fiorentina si è portata avanti e offre 17 milioni più bonus, andando ad offrire una cifra leggermente al rialzo al gocatore rispetto all'offerta del club di De Laurentiis".