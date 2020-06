Sportitalia - Malen proposto alla Juve, il Napoli non è in corsa e su Boga…

Ultime calcio - Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

Malen

"Donyell Malen, giovane classe 1999, non è nella lista del Napoli, pur essendo un attaccante molto apprezzato in casa partenopea. Reduce da un infortunio al ginocchio, grazie alla sospensione del campionato olandese potrà recuperare dai suoi problemi fisici senza alcun tipo di intoppo. Il PSV, chiaramente, non lo vuole svendere e lo valutava ben 50 milioni prima dello stop. Lo scorso febbraio vi avevamo parlato di lui come di un profilo proposto alla Juve; un profilo che piace, ma al momento non c’è altro. Negli ultimi giorni è stato accostato anche al Napoli, tuttavia il club campano non è in corsa. Agli azzurri, che tengono sempre i fari accessi su Osimhen, piace Jeremie Boga. Però, ad oggi, il Sassuolo non intende cederlo o dare una valutazione al suo cartellino, semplicemente perché vorrebbe tenerlo: su questo Carnevali è stato sincero. Se dovesse cambiare idea, tuttavia, il Napoli potrebbe avere una posizione privilegiata".