Sportitalia - Koulibaly, rinnovo in sospeso: è il primo obiettivo del Barcellona!

Calciomercato Napoli, "lo stallo per Koulibaly scatena i corteggiatori". Continuano ad alimentarsi le voci sul futuro di Kalidou Koulibaly, il difensore del Napoli che potrebbe lasciare l'azzurro ad un anno dalla scadenza del contratto che lo lega alla SSC Napoli.

Su di lui c'è il Barcellona, anche se il club blaugrana sta ancora cercando di risolvere i problemi finanziari che al momento bloccano il mercato in entrata.

Koulibaly

Koulibaly al Barcellona?

A proposito di Koulibaly-Barcellona, però, anche Sportitalia conferma: "Continua a restare in sospeso la questione legata al rinnovo di contratto che legherebbe il futuro di Koulibaly al Napoli. Come anticipato da settimane, il Barcellona lo avrebbe inserito come primo obiettivo per la propria retroguardia. Una situazione che potrebbe avere delle evoluzioni nelle prossime settimane".