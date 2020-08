Calciomercato Napoli - Nuove sirene per Kalidou Koulibaly. Come infatti riferisce Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia, bisogna temere una possibile cessione del difensore senegalese poiché per Manchester City e United è più di un'idea. Se arrivassero offerte da 60-65 milioni più bonus, il club partenopeo le prenderebbe in considerazione.