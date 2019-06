Sportitalia - James a un passo dal Napoli, gli azzurri vogliono anche Lozano: il piano di De Laurentiis

Il giornalista Alfredo Pedulla è intervenuto ai microfoni di Speciale Calciomercato, trasmissione televisiva in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"James è a un passo dal Napoli, ma non solo. Lozano ha detto di sì un mese fa al Napoli. De Laurentiis ha un po' bluffato, sia sul suo nome che su Manolas. Il Napoli vuole prendere anche Lozano e ci sono due strade: o arriva un'offerta per Insigne o vanno via Ounas e Verdi e fare cassa così. Per il futuro del capitano, io non direi che al 100% resterà in azzurro perché se arriveranno proposte il Napoli le valuterà".