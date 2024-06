Sportitalia: il Napoli ha sondato Greenwood e si è fermato! Ora piomba la Lazio

Calciomercato Napoli, occhio alla Lazio! La società di Lotito è alla ricerca di un centrocampista e un attaccante e le strategie biancocelesti rischiano di incrociarsi con quelle del Napoli. Stando a quanto riferisce il giornalista Alfredo Pedullà per Sportitalia, la Lazio avrebbe seriamente messo gli occhi su Mason Greenwood, attaccante del Manchester United già cercato dal Napoli in questa sessione di mercato.

Greenwood piace alla Juve, ma non è stato bloccato e non è scontato che si vada avanti; il Napoli ha sondato e si è fermato. I veri rivali sono altrove (Premier e Liga), per questo motivo la Lazio sta cercando di portarsi avanti con una proposta da 20 milioni per una parte congrua del cartellino con vari e abbondanti bonus più un’eventuale e congrua percentuale da futura rivendita. Greenwood ha dato apertura, sa di piacere alla Lazio e lui ricambia.

E non solo. La Lazio vuole anche chiudere per Lazar Samardzic, il centrocampista dell'Udinese a lungo trattato dal Napoli in passato. Scrive Pedullà: