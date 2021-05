CALCIOMERCATO NAPOLI - Secondo i colleghi di Sportitalia per il Napoli ci sarebbe l'idea Davide Zappacosta per rinforzare le corsie esterne dove ci sarà l'addio dell'albanese Elseid Hysaj che si svincolerà a parametro zero. Zappacosta, quest'anno in prestito al Genoa, tornerà nuovamente al Chelsea che non ha alcuna intenzione di tenersi il cartellino.