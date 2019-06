Nei giorni scorso Hysaj ha annunciato l'addio al Napoli dopo quattro anni, infati è arrivata anche la conferma del suo agente Mario Giuffredi. Ecco quanto riportato da alfredopedulla.com sul futuro dell'albanese.

Hysaj, in uscita da Napoli, piace molto da sempre a Sarri e può essere un’idea concreta per la nuova Juve. Per il terzino albanese ci sono stati sondaggi anche dell’Atletico Madrid.