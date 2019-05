Hysaj, l'agente: "Giusto andare via dopo 4 anni. Da napoletano sono dispiaciuto per gli attacchi alla sua prima annata al di sotto di quelle precedenti"

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Hysaj? Dopo 4 anni è giusto che vada via da Napoli dove ha dimostrato nei primi 3 anni di essere uno dei migliori d'Europa, poi per un cambiamento tecnico ha pagato alcune prestazioni. Al primo anno che andato al di sotto delle prestazione sia stato trattato male, è l'unico amaro in bocca che mi lascia: ha dato il cuore, non è stato corretto attaccarlo in questo modo non andata male ma sufficiente. E' una cosa che mi è dispiaciuta da napoletano perchè noi napoletani siamo sempre vicini alle persone quando le cose non vanno".