La permanenza di Manolas alla Roma resta in dubbio. Il calciatore riflette sul suo futuro perché gli estimatori non mancano. Il difensore ha una clausola rescissoria valida per l’Italia di 36 milioni di euro. Due club in Serie A sono interessati: Juventus e Napoli. Gli azzurri lo seguono da tempo e hanno sempre apprezzato le gesta del greco. Lo riporta Sportitalia.