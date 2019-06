Sportitalia - Discorsi ben avviati per Lozano, può arrivare con James Rodriguez anche senza la cessione di Insigne!

Ultimissime calcio Napoli - James Rodriguez e Lozano per il Napoli. I due attaccanti sono i favoriti per l'acquisto della zona offensiva per la SSC Napoli. Aggiornamenti importanti di calciomercato da Sportitalia.

Calciomercato Napoli - Lozano e James Rodriguez

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Sportitaliamercato”, trasmissione in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da CN24: "De Laurentiis deve accontentare Ancelotti con James. Per Lozano il discorso è più che avviato, ma se arriva James per Lozano c'è bisogno di una cessione importante, il primo nome che mi viene in mente è quello di Insigne, ma ad oggi non ci sono offerte concrete. Lozano può arrivare anche senza una grande cessione e con tante cessioni minori che ti fanno incassare".