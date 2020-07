Sportitalia - Derby di Manchester per Koulibaly! Non baderanno a spese, bisognerà aspettare senza fretta

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly può andare via e dire addio ai colori azzurri in questa stagione. Arrivano aggiornamenti importati da Alfredo Pedullà di Sportitalia. Queste le utlime notizie:

E anche se il Manchester City dovesse prendere un altro difensore centrale, in Inghilterra si parla con insistenza di Aké del Bournemouth, i Citizens potrebbero insistere per averne due, la rifondazione di Pep Guardiola potrebbe partire dal reparto arretrato. Il Napoli chiede 80 milioni, può scendere di 5 ma non di 15 milioni e ha lanciato messaggi chiari in questo senso. Di solito le big inglesi quando vogliono un difensore per alzare il tasso qualitativo non badano a spese, bisogna solo aspettare. E occhio perché il Manchester City c’è ma potrebbe esserci anche lo United che in quel ruolo cerca e anche con una certa necessità. Il Napoli non ha fretta ma deve vendere: il discorso vale per Allan (piace ad Ancelotti e all’Everton) e Milik (d’accordo da giorni con la Juve ma serve il resto). Poi si penserà al mercato in entrata.