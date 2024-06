Ultime news calciomercato - Roberto De Zerbi a sorpresa è vicino ad una nuova avventura, è infatti ad un passo dalla panchina del Marsiglia. A scriverlo è Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, via X:

"De Zerbi-Marsiglia vicinissimi. Matrimonio a sorpresa per Roberto De Zerbi: il Marsiglia, ha accelerato per l’ex Brighton, che ha gradito la corte, vedendo l’esperienza in Ligue 1 come un ulteriore passo in avanti per la sua carriera. Parti vicinissime".