Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito dell'arrivo di Conte sulla panchina del Napoli:

"Conte al Napoli, ci siamo! Aurelio De Laurentiis è andato a Ibiza per qualche giorno di relax con la famiglia, il tempo necessario per mettere a posto il contratto (triennale per una cifra non lontana, bonus compresi, dai 10 milioni a stagione). Poi sarà il tempo delle firme con inevitabile esplosione di felicità da parte di chi tifa Napoli e invocava una svolta del genere".