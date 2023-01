Sportitalia - Cheddira-Napoli, ADL cerca di chiudere entro stasera: le cifre

Calciomercato Napoli - Colpo per il futuro del club partenopeo nell'ultimo giorno di mercato potrebbe essere Walid Cheddira. Il Napoli sta cercando di definire l'operazione con il Bari per l'attaccante nazionale marocchino, classe 1998. Lasciandolo chiaramente poi in prestito fino all'estate proprio ai pugliesi, in Serie B. Ma Giuntoli vuole subito assicurarsi il cartellino di Cheddira che è già a 12 gol in 15 presenze in Serie B.

Calciomercato, Cheddira-Napoli: la situazione

Accostati ad almeno 10 club, sia l’attaccante Walid Cheddira che il portiere Elia Caprile restano assolutamente in orbita Napoli. Non soltanto perché si tratta della stessa proprietà De Laurentiis, quello sarebbe già un motivo valido, ma anche e soprattutto perché sono due profili ritenuti da Napoli.

Ma il più vicino all'azzurro è Cheddira, che piaceva anche a Torino e Lazio. Ma come conferma Alfredo Pedullà, collega esperto di mercato di Sportitalia, "in realtà c’è un piccolo margine che si possa chiudere entro le 20 di stasera lasciandolo chiaramente a Bari fino a giugno".

Il piccolo problema dell'operazione è quello di dare una valutazione: l'affare si potrebbe chiudere "dai 7 milioni in su".