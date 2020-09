Sportitalia - Brusca frenata per lo scambio Under-Milik, Dzeko in stand-by e la Juve sceglie Suarez

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà scrive sul suo sito ufficiale: "Il secondo aspetto è la storia di un black-out, ovvero la trattativa impantanatasi per lo scambio Under-Milik tra Roma e Napoli (il conguaglio, le complicazioni, l’eccessiva attesa) che ha tenuto in assoluto stand-by Dzeko, malgrado l’apertura di Edin al trasferimento in bianconero. Senza il sostituto (Milik) da ingaggiare con certezza, la Roma ha giustamente frenato e siamo entrati in un vicolo cieco. Dobbiamo assistere all’ultimissima puntata della storia, ma Suarez ha aperto completamente alla Juve, una scelta precisa malgrado altre offerte. Con l’uscita imminente di Higuain che trasforma il tutto in un’autostrada a cinque corsie, manca soltanto l’ultimo tassello. Le reciproche buonuscite, quella del Pistolero e quella del Pipita. Mentre Dzeko resta per ora appeso al mancato accordo tra Roma e Napoli. E Milik avrà ancora la Juve in testa, aveva detto completamente sì oltre un mese fa, e forse non si aspettava un’inversione del genere".