Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato nel consueto appuntamento col mercato di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Napoli attivo anche per le cessioni, farà delle uscite già in questi giorni. Il Lecce stasera è in pole position per Lorenzo Tonelli che ricordiamo torna a Napoli dopo il prestito alla Sampdoria, non c'è stato l'obbligo di riscatto. Il Lecce ha messo gli occhi su di lui per la prossima stagione".