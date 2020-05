Sportitalia - Accostato al Napoli, Aguero piace all'Inter: si attendono sviluppi col City

Ultime calcio - Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito:

Aguero

"Occhio alle sorprese, un esempio può essere il Kun Auguro che ha un contratto fino al 2021 con il Manchester City e che non è particolarmente felice come ha fatto capire con qualche recente dichiarazione. Aguero è stato accostato al Napoli ma non abbiamo conferma. E’ sempre piaciuto all’Inter, per ora è una traccia, siamo in una fase del mercato troppo dipendente – nel caso dei nerazzurri dalla definizione dell’affare Lautaro. E in attesa di capire come si evolveranno i rapporti tra il Kun e il City".