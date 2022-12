Spalletti ammette: "Bereszynski? Miei amici giornalisti mi hanno detto che probabilmente faremo qualcosa!"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli dopo Napoli-Villarreal 2-3.

“Bereszynski? Miei amici giornalisti mi hanno detto che probabilmente faremo qualcosa, stavo cercando di approfondire. L’ho visto al Mondiale? Ho visto tutto il calcio che passa in televisione, ne conosco anche altri di calciatori.

Chi vince il Mondiale? Partita difficile, secondo me possono vincere tutte e due non perchè è una risposta facile, ma perchè sono due squadre che hanno trovato quella che è la qualità di squadra, la Francia aspetta un po’ di più ed ha attaccanti forti a campo aperto, l’Argentina palleggerà di più nello stretto con la sua tecnica. Ogni comportamento può far venir fuori un risultato importante, la Francia non ha giocato un buonissimo Mondiale e per questo è pericolosa”