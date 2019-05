SPAL, patron Colombarini: "Lazzarri? Trattativa interrotta in passato, ora ci sono i margini per riaprirla"

Simone Colombarini, patron della SPAL, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il nostro obiettivo era la salvezza e lo abbiamo raggiunto con tre giornate d'anticipo, quindi fa molto piacere. Abbiamo subito due sconfitte con Napoli e Milan ma son venute fuori due belle prestazioni".

"Futuro Semplici? Se ne parla tanto, noi speriamo che possiamo continuare con lui il prossimo anno. E' cresciuto insieme alla squadra, dobbiamo misurarci con le ambizione dell'allenjatore che può avere una carriera importante. Ci sono tutti i presupposti per continuare insieme. Un po' insieme possiamo continuare a camminare. Semplici è richiesto? Dovreste chiederlo a lui (ride, ndr)".

"I rapporti tra Vagnati e Giuntoli sono buoni, hanno fatto anche viaggi insieme".

"Lazzari? So che ci è stata una manifestazione di interesse del Napoli. Trattativa vera e propria ma si è interrotta perché volevamo tenere il giocatore fino a fine anno. Ora ci sono i margini per riaprire la trattativa ma Vagnati non mi ha detto nulla".