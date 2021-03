Solskjaer strizza l'occhio Ronaldo: "Lo rivorrei al Manchester United"

I grandi amori di tanto in tanto possono risbocciare. Potrebbe essere il caso di Cristiano Ronaldo e il Manchester United? Fosse per Solskjaer, tecnico norvegese dei Red Devils, non ci sarebbe alcun dubbio. "Rivorrei Cr7 all'Old Trafford? Certo, è il migliore degli ultimi 10-15 anni". Con la squadra nuovamente ai vertici della Premier dopo anni di difficoltà, per il salto di qualità l'allenatore norvegese avrebbe individuato proprio in due ex Red Devils i rinforzi "adeguati": l'ex capitano irlandese Roy Keane (difficile che però rimetta le scarpette a 51 anni) e proprio Cr7, che invece sarebbe un'idea sulla carta non impossibile.

Tante voci di mercato hanno travolto il portoghese della Juventus Ronaldo dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. E Solskjaer ha ora alimentato le voci sul ritorno del cinque volte Pallone d'Oro all'Old Trafford, annoverandolo come una delle due persone con cui ha giocato insieme e che vorrebbe riabbracciare a Manchester. Parlando al sito ufficiale del club, l'allenatore scandinavo ha affermato: "Ci sono alcuni giocatori con cui ho giocato coi Red Devils che mi piacerebbe avere nella mia squadra a partire da Roy Keane che però non sono sicuro di poter gestire. E poi di sicuro Ronaldo, che è stato il miglior giocatore del mondo al fianco di Messi negli ultimi 10-15 anni". Su Cr7 sono insistenti le voci che lo avvicinerebbero al Real Madrid e al Psg già dalla prossima estate.