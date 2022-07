Bodo Glimt, il tecnico blocca Solbakken: "Non si muove nessuno fino ad agosto"

Calciomercato Napoli. Il Napoli continua a muoversi silenziosamente sul mercato, mettendo nel mirino soprattuto alcuni giovani talenti norvegesi. Per l'attacco c'è Solbakken del Bodo Glimt, esterno offensivo classe '98 seguito con insistenza dagli azzurri, che sarebbero pronti a battere la concorrenza della Roma.

Il tecnico del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen, intervistato dai media locali ha parlato di mercato e della situazione di Solbakken in prossimità del debutto ai preliminari di Champions:

"Non venderemo giocatori fino al 1° agosto. Solbakken? Ola è tornato da un infortunio e si deve allenare adeguatamente. Quindi oggi non c’era perché doveva recuperare e fare le cose per bene in modo da essere pronto per mercoledì”