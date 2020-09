Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe molto vicino all'acquisto di Sokratis: "In difesa, per farsi trovare pronti dopo l'eventuale addio di Koulibaly, il Napoli ha già parlato con l'Arsenal di Sokratis (che ha sentito telefonicamente Gattuso) e con il Feyenoord di Senesi. Più lontano Matvienko dello Shakhtar".