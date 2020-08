Sokratis-Napoli, CorSport: colloquio diretto con Gattuso nei giorni scorsi! Pista reale, previsti nuovi contatti per definire i dettagli

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha cominciato a pensare, da un paio di giorni, forse temendo l’epilogo negativo della trattativa con il Lille per Gabriel, a Sokratis Papastathopoulos, difensore greco di 32 anni dell'Arsenal. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Fresco papà per la terza volta, ex compagno di squadra al Milan di Gattuso, con il quale ha avuto modo di chiacchierare a lungo, tra mercoledì e giovedì. La sua è una opzione percorribile, che eventualmente consentirebbe di avere doppioni per ognuno dei ruoli. Non avendo ansia, ci sarà modo per risentirsi ancora e definire, eventualmente, i cosiddetti dettagli"