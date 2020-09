Sarà in Premier League il futuro di Cengiz Under. L’esterno offensivo turco lascia la Roma per trasferirsi al Leicester, operazione già impostata nei gironi scorsi ora definitivamente chiusa e adesso arrivata alla formalizzazione

Under, che ha già svolto le visite mediche con il club inglese a Villa Stuart a Roma, si trasferisce al Leicester in prestito oneroso con diritto di riscatto (non obbligo come invece inizialmente era stato deciso) fissato a 23 milioni di euro.