Sky - Tutti su Llorente! Genoa e Benevento sullo spagnolo del Napoli: offerte da entrambe, lo spagnolo deve decidere

Ultime mercato Napoli - Un Genoa in attesa della firma di Maran sul contratto biennale si conferma comunque ancora scatenato sul mercato, come racconta il sito del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio:

"Può arrivare Pereira dal Watford, può tornare Perin tra i pali (c'è un interesse concreto) e piace anche Bu?ka, terzo portiere del Paris Saint Germain. Non solo, il Genoa si è inserito anche per Juan Jesus che ancora non ha chiuso col Cagliari e poi si contende Fernando Llorente col Benevento: entrambe le squadre hanno fatto la propria offerta al giocatore che adesso è chiamato a decidere il suo futuro"