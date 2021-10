Sky - Tra il Napoli e Insigne il clima è più disteso: le ultime sul rinnovo

Napoli calcio - Insigne rinnoverà oppure no con il Napoli? Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, ha fatto il punto della situazione sul sito di WilliamHillnews sulla situazione del capitano azzurro.

“Il rinnovo? Una questione non facile”, come ammesso dallo stesso giocatore. Capitano e leader del Napoli che vola in campionato, ma con il contratto in scadenza a giugno. Il clima tra l’entourage del calciatore e il presidente De Laurentiis è più disteso dopo l’incontro tra le parti, ma per provare ad arrivare alla fumata bianca servirà ancora tanto lavoro".