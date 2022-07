Sky - Simeone al Napoli, Petagna al Monza: le trattive avanzano, si attende un'accelerata

Dal portale di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha dato alcuni aggiornamenti circa alcune trattative di calciomercato del Napoli.

In particolare in entrata c'è la pista calda che porta a Simeone del Verona. Mentre in uscita il Monza è sempre interessato a concludere per Petagna.

Calciomercato Napoli

Il Napoli sta continuando a trattare con l'Hellas per chiudere la trattativa e portare Simeone nel gruppo di Luciano Spalletti. La trattativa prosegue. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi, che potrebbero causare l'accelerata anche per quanto riguarda la cessione di Andrea Petagna. Sull'attaccante di 27 anni c'è il Monza, uno dei club più attivi in queste prime settimane di mercato. Petagna è un obiettivo concreto per l'attacco del club neopromosso e anche questa trattativa prosegue. Le parti sono sempre a lavoro per cercare un'intesa e chiudere l'affare.

