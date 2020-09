Ultimissime calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Sky Sports Uk riguardo il futuro di Arek Milik. L'attaccante del Napoli è finito nel mirino di alcuni club inglesi, tra cui il Tottenham. Gli Spurs però fanno sapere di non avere alcuna intenzione di spendere i 35 milioni di euro richiesti da De Laurentiis per il polacco che a gennaio può liberarsi a costo zero. Il club inglese vira su Troy Deeney del Watford.