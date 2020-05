Gianluca Di Marzio è un giornalista sportivo italiano, esperto di calciomercato Sky. E’ il figlio dell'ex allenatore di Serie A Gianni di Marzio.

Gianluca Di Marzio, biografia e curiosità

Gianluca Di Marzio, nasce il 28 marzo 1974 a Castellammare di Stabia, comune italiano della città di Napoli. E' subito immerso nel mondo del calcio, grazie a suo padre Gianni, ex allenatore di calcio, tra le tanti anche storice società come Napoli, Genoa, Lecce, Catania e Palermo. Per questo è costretto a spostarsi con la sua famiglia sin da piccolo in moltissime città d'Italia. Dopo il diploma si trasferisce a Padova per frequentare la facoltà di Giurisprudenza. Si laurea a Teramo dopo essersi trasferito ancora. Con il passare degli anni si avvicina sempre di più al mondo del calcio tra giornali e tv per curare alcune rubriche sportive, fino ad arrivare a Sky, per diventare il volto del calciomercato in italia di Sky Sport e Sky Calcio. Ha un sito web che porta il suo nome (GianlucaDiMarzio.com) dove riporta tutte le notizie e gli aggiornamenti di calcio mercato mondiale a suo nome.

Gianluca Di Marzio età

Nato nel 1974, Gianluca ha 46 anni.

Gianluca Di Marzio figli

Gianluca ha due figli gemelli, nati dalla moglie Anna Maria Di Marzio. Sono Giovanni e Gaia, nati nel 2017.

Gianluca Di Marzio altezza

Gianluca è alto 1.86 cm.

Gianluca Di Marzio moglie

Spostato con Anna Maria Di Marzio, compagna di vita da oltre 15 anni e conosciuta durante l'Università a Padova.

Gianluca Di Marzio padre

Gianni Di Marzio è il padre di Gianluca.

Gianluca Di Marzio Instagram

Gianluca ha un account ufficiale Instagram: @gianlucadimarzio.

Gianluca Di Marzio Facebook

Gianluca ha un account ufficiale Facebook: Gianluca Di Marzio.

Gianluca Di Marzio Twitter

Gianluca ha un account ufficiale Twitter: @DiMarzio.

Gianluca Di Marzio Youtube

Gianluca ha un account ufficiale YouTube: gianlucadimarzio.

Gianluca Di Marzio, carriere da giornalista

Gianluca di Marzio inizia la sua carriera da giornalista sportivo all'età di 20 anni , quando entra a far parte della redazione del giornale locale Padova Sport .

Poco dopo Triveneta gli affida una trasmissione del lunedì sera, chiamata Goal Time . L'esordio arriva con gli ospiti in studio Paolo Rossi e Alexi Lalas .

Resta a Padova , ma cambia canale locale, passa dunque a TElenuovo , dove inizia la sua carriera da commentatore sportivo e inviato del TG .

Successivamente passa a Tele + e Stream , le prime Pay tv, dove sarà il corrispondente per le partite del Padova .

Tele + e Stream si evolveranno con gli anni a Sky. Si trasferisce a Milano dopo la chiamata di Massimo Corcione, direttore di Sky.

Gianluca Di Marzio Sky

Per Sky Sport diventa la voce del racconto delle promozioni del Napoli di Aurelio De Laurentiis dalla Serie C alla Serie A. Oltre a diventare il volto del calciomercato, con le trasmissioni televisive su Sky Sport con Alessandro Bonan e Faina (prima Speciale Calciomercato oggi Calciomercato - L'Originale), è spesso impegnato nelle telecronache o da inviato per le partite di Serie A e Champions League. Prima di occuparsi di A e Champions, è stato al fianco di Diletta Leotta nelle trasmisisoni del sabato riguardo la Serie B (poi passata a Dazn per diritti tv). Con il calciomercato è diventato il punto di riferimento in Italia, riguardo le notizie su Juventus, Napoli, Milan, Inter, Roma e tutti i principali club italiani.