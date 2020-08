Sky - Sarri è stato esonerato, non è più l'allenatore della Juventus

Notizie Calcio - E' già finita l'era bianconera di Maurizio Sarri. Secondo quanto infatti annunciato da SkySport, il tecnico toscano non è più l'allenatore della Juventus. Per l'ex tecnico del Napoli è stata fatale l'eliminazione di ieri in Champions League e la decisione sarebbe stata già comunicata. A breve è attesa l'ufficialità.

Sarri esonerato, ecco il possibile sostituto

Per quanto riguarda invece l'eventuale sostituto, Gianluca Di Marzio dà i seguenti aggiornamenti attraverso il proprio sito: