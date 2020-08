Calciomercato Napoli - Termina qui l'avventura giallorossa di Chris Smalling. Il centrale inglese del Manchester United che era in prestito alla Roma sta non giocherà in Europa League con la squadra di Fonseca. Come riportato da Sky Sport, il Manchester United ha rifiutato l'estensione del prestito e dunque con un colpo di scena i giallorossi non avranno a disposizione il loro perno di difesa per la sfida col Siviglia agli ottavi di finale.