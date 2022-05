SKY - Riscatto Anguissa, il Napoli ha deciso: acquisto dal Fulham, la cifra

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Anguissa? Arriverà il riscatto da parte della SSC Napoli? Adesso il club azzurro è certo di prender parte alla prossima Champions League, per questo sta già lavorando alla costruzione del Napoli del futuro. Il mercato partirà da alcune conferme eccellenti come quella di Spalletti in panchina e Mertens nella rosa degli attaccanti.

Anguissa-Napoli

Riscatto Anguissa, la decisione del Napoli: le cifre

Ma quale sarà la decisione della SSC Napoli sul riscatto di Anguissa? Ricordiamo infatti che il centrocampista è arrivato in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Fulham. Secondo Sky Sport però non ci sono dubbi sulla decisione di Aurelio De Laurentiis: