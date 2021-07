SKY - Rinnovo Insigne, c'è la stima di Spalletti: il capitano ha voluto aspettare l'Europeo, col Napoli trattativa tutta da impostare

Ultimissime futuro Insigne - Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato di SKY Sport, ha parlato nel corso di Calciomercato - L'Originale della trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non siamo ancora alla vigilia del rinnovo di Insigne, perché le parti ne parleranno dopo l'Europeo ma non hanno mai affrontato il tema. E' stata anche una volontà del giocatore adesso, quella di aspettare. Il segnale che Insigne voleva mesi fa, è arrivato dal Napoli solo poco tempo fa. Ha sicuramente la stima di Luciano Spalletti. Ci vorrà una trattativa vera e propria però, tutta da impostare, per il rinnovo col Napoli".