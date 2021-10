Sky - Rinnovo Insigne, c'è il disgelo! Nuovo incontro per parlare di cifre: molto dipenderà dal "clima Napoli"

Calciomercato Napoli, prosegue la trattativa per il rinnovo contrattuale del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. L'attaccante napoletano stasera è impegnato con la Nazionale italiana nella semifinale di Nations League contro la Spagna, ma il suo agente è già da tempo al lavoro con il presidente De Laurentiis per trovare un accodo che consenta ad Insigne di restare a Napoli anche i prossimi anni.

Sulla trattativa per il rinnovo di Insigne a Napoli, oggi i colleghi di Sky Sport riportano alcune novità.

Rinnovo Insigne, c'è il disgelo

Ecco quanto riporta Sky Sport circa la trattativa di Insigne: "Il disgelo dei rapporti fra De Laurentiis e il procuratore dell’azzurro, Vincenzo Pisacane, è servito per instaurare un dialogo. Si attende un nuovo incontro tra le parti (non nelle prossime due settimane per impegni reciproci), decisivo per ricomporre il rapporto che negli ultimi mesi è stato freddo. Non si è ancora parlato di cifre ma, come noto, il club intende abbassare il monte ingaggi".

E Sky aggiunge un dato importante: "A giocare un ruolo cruciale sarà anche il clima che si creerà intorno al Napoli in questa stagione". Se così stanno le cose, è ovvio che le sette vittorie in sette partite in Serie A sono un ottimo incentivo per formalizzare un eventuale accordo tra le parti: l'idea di lottare fino alla fine per lo scudetto, giocare la Champions l'anno prossimo e tornare in vetta ai club del calcio italiano potrebbero certamente essere di buon auspicio per la buona riuscita della trattativa.