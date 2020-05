Sky, Marchetti: "Priorità alle cessioni, Petagna può lasciare in prestito: Napoli su due profili per sostituire il partente Milik"

Ultime calciomercato Napoli. Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live parlando delle trattative azzurre nel reparto offensivo:

"Il Napoli sta seguendo Azmoun e Osimhen per sostituire Milik. Però Giuntoli si dedicherà prima a cedere qualche calciatore. In primis l’attaccante polacco e poi probabilmente Allan. Ma non c’è fretta per l’attaccante. Cedere Petagna per prendere un nuovo attaccante? Non credo a titolo definitivo, al massimo in prestito in un club più ambizioso della Spal. Il Napoli non prenderà un top player ma un giovane interessante e di prospettiva, anche se dovesse cedere Koilibaly.

Al momento l’unico certo dell’addio è Callejon, che pare abbia scelto di tornare in Spagna. In attacco invece il Napoli ha preso Petagna e deve cedere prima di acquistare qualcun’altro".