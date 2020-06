Sky - Osimhen-Napoli, nelle prossime ore possibile summit con l'entourage per bloccarlo!

Calciomercato Napoli - A Sky Sport - L’Originale è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Victor Osimhen ed il Napoli? Il nigeriano classe 1998 del Lille potrebbe arrivare in Italia: si parla da tempo dell’interessamento degli azzurri, possiamo dire che nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro tra il Napoli ed i suoi agenti per trovare un accordo contrattuale. Poi, eventualmente con il sì del giocatore, andare a trattare con il Lille da una posizione forte. Osimhen sostituirebbe Arkadiusz Milik, che non rinnoverà e che al momento s'è promesso alla Juventus, sebbene la trattativa sia tutta da impostare”