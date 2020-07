Calciomercato Napoli - Il Napoli lavora per la prossima stagione. Non solo Osimhen, il club azzurro vuole chiudere il doppio colpo. Ci sono Boga e Under nel mirino.

Boga

Calciomercato: Boga-Napoli, le ultime da Sky

Jeremie Boga il nome più caldo del Napoli per l'attacco dopo Osimhen. Come riportato da Sky Sport, oltre a Victor Osimhen è il primo obiettivo per l'attacco azzurro, poi il Napoli punterà su un altro giocatore, Boga in pole e Cengiz Under della Roma l'alternativa. Non sarà rinnovato il contratto di Callejon.